La Gazzetta dello Sport: ‘Non spetta ad Inzaghi fare la prima mossa’

Su La Gazzetta dello Sport pagine regionali, il passaggio riguardante il futuro societario e tecnico della Reggina: “La Reggina ha chiuso il capitolo play off e si proietta al futuro. Tecnico e giocatori si ritroveranno nel pomeriggio al centro sportivo S. Agata, molto probabilmente per svuotare gli armadietti e andare in vacanza anche se non è da escludere una corsetta a bordo campo. Sotto la direzione di mister Inzaghi che va ricordato ha ancora due anni di contratto, con la panchina blindata e quindi non spetta a lui fare la prima mossa, anche perchè ha uno staff numeroso che non intende lasciare a spasso. Nei prossimi giorni si attendono novità sul fronte tecnico in particolare con l’annunciato incontro tra la proprietà ed Inzaghi per chiarire i piani in vista della prossima annata. Bisognerà aspettarsi una nuova telenovela come ogni estate per conoscere il colore del futuro della Reggina? Intanto continua la gara più importante per la società ed il patron Saladini, quella della sopravvivenza. Il 20 giugno è previsto il gong per l’iscrizione al campionato di serie B ed entro quella data il club dovrà ricevere l’omologa del piano di ristrutturazione del debito direttamente dal Tribunale di Reggio Calabria. Una gara dall’esito non scontato poichè l’Agenzia delle Entrate si è messa di traverso, ma che la dirigenza tenterà di chiudere nel minor tempo possibile“.

