L’anticipazione della Gazzetta dello Sport sul presidente del Lecco Di Nunno

Ha fatto grandissimo rumore l’intervista rilasciata dal presidente Di Nunno nella quale fa riferimento a possibili combine da parte dei suoi calciatori, scatenando immediatamente l’ira della sua squadra che ha risposto tramite l’AIC in maniera dura e respingendo ovviamente ogni accusa. Ne parlano tutti i giornali e il quotidiano sportivo più autorevole come La Gazzetta dello Sport, anticipa quello che a breve accadrà: “La Procura federale, guidata da Giuseppe Chiné, aprirà un fascicolo sulle dichiarazioni di Paolo Leonardo Di Nunno. Dopo le parole rivolte domenica al pubblico del Rigamonti-Ceppi, il patron del Lecco ha calcato la mano con la squadra ultima in classifica, dicendo di temere ‘movimenti strani’. Presto sarà convocato“.

