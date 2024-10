Gazzetta dello Sport: ‘Reggina, il regalo è Menez’

Tutte le strade portano a Menez. Ormai si sprecano i titoli dei giornali anche nazionali che indicano una sola destinazione per il talento francese, la Reggina. Anche oggi su Gazzetta dello Sport si parla di un arrivo imminente, questi alcuni passaggi riportati da tuttoB: “Reggina, il regalo è Menez. Una vita fatta di dribbling”, titola la rosea in edicola oggi. “L’ala francese è il primo colpo dopo la promozione. Roma, Psg e Milan: genio totale, con la fama di bad boy. Firmerà un contratto biennale. Esploso a Roma, ma il suo atteggiamento arrogante e strafottente non l’ha aiutato. Dopo l’esperienza al PSG, Inzaghi lo lasciò libero di esprimersi al Milan, dove sfiorò il titolo di capocannoniere. Poi la sregolatezza prevalse ancora sul genio e lo trascinò in giro per il mondo: Bordeaux, Antalyaspor, America e Paris FC. La nuova tappa è Reggio Calabria…“.

