Gelbison-Reggina: nuovo dato sui biglietti venduti nel settore ospiti

Dopo un avvio sostenuto, la prevendita dei biglietti per il settore ospiti di Gelbison-Reggina, in programma domenica, sta vivendo una leggera fase di rallentamento. Un andamento già visto in altre trasferte: si parte forte, poi il ritmo cala e spesso torna a salire nelle ultime ore utili.

I posti messi a disposizione per i tifosi amaranto sono 342. Al momento i tagliandi venduti sono circa 130. Con ancora qualche giorno a disposizione, è facile immaginare un aumento progressivo: la soglia più realistica, oggi, è quota 200.

Trasferta complicata, ma la presenza resta significativa

Il dato resta comunque positivo, soprattutto considerando la difficoltà logistica della trasferta. Tempi e spostamenti incidono sulle scelte di molti tifosi, ma il numero attuale conferma che anche lontano dal Granillo la Reggina continua a trovare sostegno. Domenica, nel settore ospiti, l’amaranto non mancherà.