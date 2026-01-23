Reggina: il sindaco f.f. Versace sulla riconsegna del campo 1 del S. Agata, poi il passaggio sul bando

Ospite di “Live Break“, trasmissione in onda ogni giovedi su CityNow, il sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace, parla della riconsegna del campo numero 1 del centro sportivo S. Agata alla Reggina e anche del tanto atteso bando: “Finalmente, dopo circa quattro anni, comincia a rivivere il primo storico campo dove si allenava la Reggina che militava in serie A e in B. E’ una bella notizia per la città, per i reggini, per la società. Il S. Agata, oltre a essere patrimonio, è soprattutto la casa della Reggina e dei suoi tifosi. Per quello riguarda il bando ormai ci siamo, si registrano delle problematiche squisitamente tecniche, ma ritengo che si è davvero alle battute finali e quindi siamo pronti a pubblicarlo“.

