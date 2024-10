Gemellaggio culturale tra Reggio Calabria e Taverna nel nome di Alfonso Frangipane e Mattia Preti

“Il patto di collaborazione è preludio di un percorso di scambio tra le due città, lo scopo dell’A.I.Par.C. è promuovere il territorio, perciò in piena sintonia con i nostri scopi abbiamo inteso attraverso questi due personaggi dare uno slancio per dare un avvio al motore culturale”.

Un particolare ringraziamento dai soggetti attuatori è stato rivolto al dottor Salvatore Timpano, per la tenacia e la determinazione che ha dimostrato per il raggiungimento del gemellaggio oltre che a Maria Luisa Neri, responsabile cultura A.I.Par.C. al settore cultura, la dirigente dottoressa Pace e il funzionario responsabile architetto Daniela Neri.

Il dott. Salvatore Timpano, tra i promotori del gemellaggio, ha serrato le fila di questo importante accordo:

“Un momento storico per la città dopo un percorso e confronto durato un anno, un gemellaggio non solo formale ma fondato sul solide basi, nonostante tutte le avversità compreso il covid, si è realizzato un patto di gemellaggio tramite i due personaggi illustri – ha concluso il Direttore Dipartimento Arte A.I.Par.C. e coordinatore Parco Umberto Boccioni – non è un punto di arrivo, bensì di partenza”

Dello stesso avviso il sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino:

Irene Calabrò ha evidenziato in qualità di assessore alla cultura di Reggio Calabria:

“Un gemellaggio che oltre, ad avere un aspetto formale, quello della sottoscrizione, ha un valore particolare. Innanzitutto il valore di chi opera nell’associazionismo con convinzione, non come iniziative spot che si limitano alla convegnistica ma con una prospettiva concreta, tangibile ossia quella di costituire le fondamenta per una cooperazione di sviluppo culturale tra due città. In questo caso Reggio e Taverna».