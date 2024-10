Genoa: il bomber Coda si toglie dal mercato. Poi stoccata a Blessin

Per lungo tempo è stato al centro delle attenzioni di mercato e probabilmente rimarrà fino alla fine di questa sessione, ma quel gol segnato a cinque minuti dalla fine contro il Venezia che ha regalato la vittoria al Genoa e l’aggancio al secondo posto, ha cambiato ed anche di molto la posizione di Massimo Coda. Di seguito alcune battute rilasciate dall’attaccante alla Gazzetta dello Sport: “Di sicuro non è stato forse un periodo tanto brutto sul piano delle prestazioni, ma sono consapevole che la gente da me si aspetta sempre il gol. E fatalmente quando non ne fai per un po’ di partite, anche se lavori bene la cosa inizia a pesarti. Di momenti simili, però, ne ho avuti in passato, e ne sono sempre uscito pensando solo a lavorare. Alberto Gilardino? Ha qualcosa in più sul piano della preparazione delle partite, perché rispetto a Blessin ci dice esattamente tutto quello che dobbiamo fare sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. Non c’è la volontà di scappare da qui. Qui sto bene, con i compagni ci vediamo anche fuori, il gruppo è sano“.