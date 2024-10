Genoa-Reggina: la spinta del pubblico di casa, con il record stagionale di presenze

Più di 20.000 abbonati nonostante l’inattesa retrocessione dalla massima serie ed un tifo che è stato incessante anche nei momenti difficili di questa stagione soprattutto nel periodo Blessin. Adesso più che mai i tifosi del Genoa sono accompagnati da un grandissimo entusiasmo e questa sera saranno presenti al Marassi in gran numero per sostenere una squadra lanciatissima verso la serie A. Si è superato il record stagionale con il dato ultimo, quello di ieri sera che segnava quota 29.470. Numero destinato a crescere e che andrà oltre le 30.000 presenze per il delicato match contro la Reggina. Così Gilardino in conferenza stampa: “I ragazzi sono stati bravi a risvegliare nel cuore dei tifosi quell’aspirazione e quella voglia che ci sono sempre state da parte del tifoso genoano. Dovremo essere bravi a farci trasportare dai tifosi, ma sempre con lucidità ed equilibrio, non con frenesia“.

Leggi anche