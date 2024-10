La Reggina combatte ma non basta. Vince il Genoa, decide Coda

Non basta il cambio di modulo ed uno spirito decisamente più battagliero del solito. La Reggina esce sconfitta anche dal campo del Genoa e incamera la nona sconfitta nelle undici partite disputate in questo girone di ritorno. Di fronte una squadra forte, in forma, aggressiva in tutti i suoi elementi e con un Coda che al rientro trova subito la rete della vittoria, 1-0 il risultato finale. Miracolo di Martinez al minuto 97 sulla conclusione di Canotto, neanche un pizzico di fortuna. Per Inzaghi ed i suoi l’ennesima battuta d’arresto di un 2023 decisamente negativo e con le attenzioni che adesso si rivolgono a chi sta dietro. Si torna nuovamente a giocare mercoledi prossimo per il recupero contro il Perugia.

Primo tempo

Con Pierozzi fuori per infortunio e Fabbian in panchina non al meglio della condizione, Inzaghi conferma le indiscrezioni della vigilia e cambia modulo. Per la prima volta 3-4-2-1 sin dal primo minuto con Bouah titolare, Menez ed Hernani dietro Strelec. Gilardino recupera Coda e lo manda in campo, per il resto l’undici titolare con tante conferme visti i risultati raccolti in questo girone di ritorno.

La prima occasione è per la Reggina al secondo minuto. Strelec ben piazzato colpisce debolmente di testa, para Martinez. All’ottavo minuto, dopo uno scontro aereo, Bani è costretto ad uscire dal rettangolo di gioco. Ancora Reggina al minuto quindici con un bellissimo cross di Di Chiara sul quale per pochissimo non ci arriva Strelec. Nel pieno di una partita equilibrata, al primo tiro in porta del Genoa al trentasettesimo, Coda trova l’angolo tirando sotto le gambe di Gagliolo ed alla destra di Colombi, dopo un pallone perso da Majer. Padroni di casa in vantaggio decisamente in maniera immeritata. Si aprono gli spazi per il Genoa e su una ripartenza in chiusura di tempo, Coda sbaglia la palla del raddoppio. Amaranto in pieno recupero salvati da una gran parata di Colombi su Badelj che aveva colpito da due passi a botta sicura. La prima frazione si chiude con i rossoblu in vantaggio.

Secondo tempo

Dopo soli quattro minuti Genoa ancora vicinissimo al secondo gol. Una serie di rimpalli portano Vogliacco a pochi passi dalla porta, incredibile errore del difensore. La Reggina reclama per un mani in area di rigore, per il signor Aureliano è tutto regolare. Qualche minuto più tardi gran giocata di Strelec che serve Menez, sulla sua conclusione gran parata di Martinez. Al quindicesimo ancora Majer protagonista in negativo. Perde un sanguinoso pallone in mezzo al campo e Guðmundsson a botta sicura trova nella sua traiettoria ancora Colombi. Saltano gli schemi. In campo Fabbian e Rivas per uno spento e deludente Majer e Bouah. Finale più offensivo per Inzaghi che inserisce Canotto e Gori per Hernani e Strelec, buona la partita di quest’ultimo. Esce anche Di Chiara per Cicerelli. In pieno recupero una punizione di Badelj colpisce la traversa. Sette minuti oltre il novantesimo Canotto colpisce a botta sicura, un vero e proprio miracolo quello del portiere Martinez che salva il risultato.