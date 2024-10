A Geo&Geo i segreti della buona pizza calabrese

La Calabria ancora una volta in tv. Su Rai 3 l’artigiana calabrese racconterà i segreti per un buon impasto tra le mura di casa

La pizzaiola castrovillarese, Filomena Palmieri, insignita da Slow Food del titolo di Ambasciatore della Pizza sarà ospite della trasmissione di Rai 3, Geo&Geo, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 gennaio.

Nella trasmissione condotta da Sveva Sagramola e dal fotografo naturalista Emanuele Biggi, a partire dalle 16.30, l’artigiana della gastronomia castrovillarese, ormai affermata pizzaiola vincitrice di numerosi premi nazionali ed internazionali racconterà i segreti per un buon impasto tra le mura di casa, i trucchi per una pizza di qualità e svelerà i passaggi fondamentali per la pizza fritta.

In studio, ospite della trasmissione, anche il noto giornalista campano Luciano Pignataro, per fare un focus su questo antico piatto che fa della sua italianità il punto di forza nel mondo. Da sempre attenta agli impasti ed alle strategie naturali che approcciano ad una alimentazione sana, Filomena avrà l’occasione di narrare la sua grande manualità e la sapiente artigianalità che l’hanno ormai collocata nell’olimpo dei pizzaioli italiani.

fonte: www.calabrianews24.it