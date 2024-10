Georgia in Calabria: “Solidarietà per vincere la libertà di un popolo”

“Oggi, ad un anno e mezzo dalla nascita dell’associazione, si è conclusa la 2^edizione del corso di lingua italiana per Georgiani. Il corso, tenuto dal Dott. Kipiani Giorgi che ringrazio per la disponibilità e competenza , si è tenuto presso i locali della biblioteca comunale Pietro de Nava.

Tutti gli studenti vogliono dimostrare la loro gioia ma al tempo stesso (come in foto) fare un gesto di solidarietà nei confronti dei loro connazionali in Georgia, che in quest’ultimo periodo stanno affrontando un’occupazione da parte della Russia.

Oggi, con grande gioia, voglio dire grazie a questa meravigliosa comunità che combatte ogni giorno con sacrifici in questa nostra terra calabrese”. Queste le parole dell’Associazione Georgia in Calabria Gianmarco Crea.