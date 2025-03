Gerace, al via i lavori per il Centro di Ricerca e Restauro nella Cittadella Vescovile

Consegnati i lavori per l’adeguamento funzionale di una parte della Cittadella Vescovile di Gerace da destinare a centro di ricerca e Laboratori di restauro di opere d’arte.

Un progetto ambizioso che tende a realizzare nella città d’arte di Gerace un centro di attività di studio e progettazione in sinergia con università e centri di ricerca nazionali ed internazionali finalizzato alla prevenzione, monitoraggio, manutenzione ,restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Grazie al finanziamento ottenuto attraverso il Lotto 1 – Intervento 3 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il comune di Gerace, in sinergia con la diocesi di Locri-Gerace, sulla scorta della decennale ’esperienza maturata attraverso il progetto Arte e Fede, intende dare così concreta attuazione ad un idea già avviata da 10 anni attraverso stage formativi estivi e che ha visto a Gerace la presenza di centinaia di professionisti provenienti dai diverse Università ed accademie italiane e straniere.

La consegna dei lavori è avvenuta alla presenza di S.E. Mons. Francesco Oliva e del Sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, unitamente al responsabile del progetto Domenico Romeo, al direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi, Giuseppe Mantella, del direttore dei lavori Antonio Barreca e del titolare della ditta appaltatrice dei lavori Domenico Carrà. L’intervento rientra nel piano strategico di riqualificazione e conservazione di edifici di pregio storico e religioso, con l’obiettivo di preservare l’identità culturale del territorio e favorire una maggiore fruibilità degli spazi per la comunità.

I laboratori saranno pertanto rivolti a professionisti e studenti universitari, professionisti del mondo dei beni culturali, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione e tutela del patrimonio storico e culturale della Calabria.

“Si tratta di un traguardo significativo per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco – poiché con questo intervento restituiamo alla collettività un bene di inestimabile valore, consolidando il legame tra storia, arte e cittadinanza. Il PNRR rappresenta un’opportunità unica per dare nuova linfa al nostro patrimonio e per rilanciare Gerace come polo di cultura e turismo. Questo traguardo in questo momento purtroppo pieno di polemiche sterili rappresenta per tutta la Città la certezza che si sta lavorando tanto e bene, non senza difficoltà, ma con la volontà di fare il bene della nostra Gerace”.