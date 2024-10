A Gerace convegno sui grani antichi con Mulinum tour

Le Associazioni Culturali Sapìri e Sapùri, Leggendo tra le righe e ACTST, con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, Comune di Gerace e Borghi della Salute, organizzano il Convegno sui Grani Antichi in occasione del Mulinum Tour che si terrà il 18 Novembre 2017 ore 16,30 nella Sala Conferenze del Museo Civico a Gerace.

Il Convegno è dedicato alla riscoperta e al rilancio dei grani antichi nell’alimentazione quotidiana, in un territorio il cui stile di vita alimentare di un tempo, rispecchia i canoni che ricerchiamo oggi.

I grani antichi, da cui si producono pane, pasta, pizza, dolci e tutti gli altri prodotti da forno derivati sono la base della nostra alimentazione.

Ritornare alle tradizioni per un’ alimentazione sana e corretta a tutela della salute, ritornare alle tradizioni per tutelare il territorio e per le persone che lo vivono, ritornare alle tradizioni per guardare a un futuro di piccoli produttori, ad un futuro che soltanto recuperando le tradizioni e salvaguardandole ci porteranno la ricchezza che non riusciamo, oggi, a vedere.

Durante il convegno, l’ospite Stefano Caccavari, spiegherà il suo esempio di tutela, creando il giusto connubio tra tradizione e tecnologia, tra sogno e realizzazione.

Interverranno al convegno: Dott. Giuseppe Pezzimenti – Sindaco Città di Gerace

Dott.ssa Mariagrazia Vigliarolo – Biologa Nutrizionista

Carmelo Femia – Assessore Comune Gerace – Referente Gerace per i Borghi della Salute

Stefano Caccavari – Fondatore di “ Orto di Famiglia” e “ Mulinum di San Floro”

Giuseppe Bombino – Presidente Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

Marisa Larosa – Moderatrice – Pres. Ass. Cult. Leggendo Tra Le Righe

Seguirà la degustazione di prodotti da forno realizzati con le farine di grani antichi Mulinum e offerti da “Il Panificio della Nonna”, panificio associato Ass. Sapiri e Sapuri