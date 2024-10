Gerace, il papà della bambina autistica: “Telefonata di scuse da Vescovo Oliva’

Stamattina ho ricevuto la chiamata telefonica del Vescovo Oliva, ha voluto ascoltare la mia versione dei fatti sull’allontanamento della bambina. Si è dimostrato molto rammaricato per l’accaduto e ha detto che sono episodi che non accetta assolutamente.

Ha dimostrato una profonda sensibilità sulla disabilità. Mi ha raccontato di andare personalmente a trovare le famiglie con figli disabili. Si è scusato per l’accaduto e mi ha riferito che non era mai successa una vicenda simile in nessuno dei paesi della diocesi. Inoltre sono stato contattato dal prete che ha celebrato la cerimonia, ho ricevuto le sue scuse e c’è stato uno scambio di punti di vista. Poco fa ho avuto un contatto telefonico con un altro prete della locride attento e attivo sul tema della disabilità. Spero che insieme al Vescovo possa portare ad una maggiore comprensione delle difficoltà che ogni giorno tante persone affrontano e a rendere la Chiesa un posto inclusivo.

Infine inoltro il messaggio di riscontro ricevuto dal Vescovo: