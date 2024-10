Gestione rifiuti, Brunetti punzecchia i lavoratori: “Non esiste il ‘posto fisso’ alla Checco Zalone”

Il sindaco f.f. Paolo Brunetti, nel presentare la nuova società che si occuperà della raccolta di rifiuti a Reggio Calabria, Teknoservice, richiama anche parte dei lavoratori che secondo il delegato ai rifiuti non si impegnano al massimo.

“Teknoservice ha assorbito tutti i dipendenti di Avr utilizzando la clausola sociale. chi viene pagato deve svolgere la propria attività in modo esemplare, nessuno si sogni il posto fisso alla Checco Zalone. Sarà importante in questo anche il ruolo dei cittadini, a loro faccio appello affinchè segnalino eventuali comportamenti scorretti e disservizi. I lavoratori sono persone serie che si impegnano duramente, ma tra loro c’è anche chi può fare di più, e non potrà permettersi un paio d’ore di riposo durante il turno di lavoro. Solo così ne verremo fuori, con la massima collaborazione tra tutte le parti coinvolte”.

“Si tratta di un’assegnazione temporanea del bando, sino a quando non ci sarà l’assegnazione definitiva non si potranno chiedere a Teknoservice investimenti importanti, pensiamo ai cassonetti intelligenti ad esempio. Ci saranno però alcune attività sperimentali, come ad esempio i cassonetti condominiali che sostituiranno i mastelli in alcune zone della città. Sarà importante questa attività anche per censire tutti i cittadini, così da individuare eventuali evasori”.

Alberto Garbarini, direttore generale di Teknoservice, si allinea alle parole di Brunetti chiedendo massima collaborazione ai cittadini prendendo spunto da quanto accaduto in Campania.

“Non credo che il fallimento di quanto accaduto sino a oggi sia del vecchio gestore ma di un insieme di fattori. Allo stesso tempo, per cambiare le cose servirà la collaborazione di tutti, noi siamo una parte dell’ingranaggio che fa funzionare l’orologio. Non veniamo qui per giocare -sottolinea Garbarini- stiamo investendo milioni di euro. Ricordo quanto accaduto nel comune di Giugliano, in Campania. Siamo arrivati con lo 0% di raccolta differenziata e tonnellate di rifiuti per strada da raccogliere con le ruspe, oggi siamo al 60%”.