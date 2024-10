Ghirelli scrive a Gallo ed agli altri tre presidenti calabresi

“Facciamo squadra per la più importante delle partite”. E’ questa l’iniziativa delle quattro compagini calabresi alle quali si è aggiunta anche la Volley Tonno Callipo a sostegno delle famiglie in difficoltà. Un plauso alle quattro società è arrivato dal presidente della Fifa Gianni Infantino, di origini calabresi e dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli:

“Caro Pippo, caro Fabio, caro Floriano, caro Luca, come quattro moschettieri siete scesi in campo indossando le maglie delle vostre società, rivali in campo, ma unite nell’opera di solidarietà per dare un calcio al Coronavirus. Quando affermo che nulla sarà come prima, voi quattro moschettieri, ne siete la dimostrazione più evidente: avete spazzato via la rivalità accesa tra i club e vi siete trovati, naturalmente uniti, nel dare una mano a chi soffre.

Leggi anche

Penso a quanto ne sarà orgoglioso il presidente Gianni Infantino, presidente della Fifa, figlio orgoglioso della terra di Calabria. Gianni è uomo generoso, consapevole dei valori del calcio e il suo anelito è che il calcio, lo sport più popolare al mondo lo sia perché aderisce al comune sentire della gente che soffre, ha paura. Il “calcio “ sta con gli uomini e le donne, i ragazzi e le ragazze del nostro tempo sapendo di stare, normalmente, dentro al vortice di incertezza per se stessi , per i propri cari, per la salute, per il lavoro, per le sorti della propria azienda ed, ultimo, per le sorti del gioco del pallone”.