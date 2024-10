Inaugurazione ‘Giacomo I Parrucchieri’, che successo: ecco il salone che cercavi – FOTO

Neanche la pioggia è riuscita ad arrestare il successo dell’inaugurazione di “Giacomo I Parrucchieri“. Il nuovo e moderno salone di via Aschenez ha conquistato veramente tutti: uomini, donne, grande e piccini.

Sarà per la cura del design, o per la presenza di strumenti all’avanguardia, sarà per i suoi ampi spazi (180mq) o, ancora più probabile, per il talento di Giacomo Palamara che, durante la sua carriera, ha catturato l’attenzione della comunità reggina e non solo.

‘Giacomo I Parrucchieri’ è una vera e propria haircare Spa che associa ai trattamenti benefici per i capelli il relax della mente e del corpo. Ai servizi del salone parrucchieri si affiancano diversi trattamenti estetici e tante proposte innovative, come ad esempio Edenplus.

Una speciale tecnologia permette di effettuare trattamenti con vapore caldo e risciacquo con acqua fredda atomatizzata. Immaginatevi comodamente sedute su di una poltrona reclinabile con massaggio integrato. A completare questa fantastica esperienza sensoriale vi è la zona cromoterapia. É infatti scientificamente provato che l’utilizzo di luci di diverse colorazioni induce il corpo ad uno stato di relax.

Dal 1998 ad oggi, Giacomo e la sua arte hanno conquistato anche i personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Ed ora, nel 2019, non vedono l’ora di condurvi in una nuova avventura all’insegna del bellezza e del benessere.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il salone parrucchiere per uomo e per donna si trova in via Aschenez n. 125 – 127.

Numero di telefono: 0965375653

Pagina Facebook

Pagina Instagram