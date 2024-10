Su gianlucadimarzio.com: ‘La Reggina punta su Mastour, salvo…’

E’ stato il giocatore meno utilizzato da mister Toscano nella stagione che per la Reggina si è conclusa con la promozione in serie B. Hachim Mastour lo ha fortemente voluto il DS Taibi, con il pieno sostegno del presidente Luca Gallo che nel ragazzo ha sempre creduto e verso il quale ha ripetutamente manifestato grande apprezzamenti. Dopo una stagione di ambientamento, si spera nel prossimo campionato di B possa mettere in mostra le sue indiscusse qualità.

Secondo gianlucadimarzio.com, la Reggina punterebbe moltissimo sul calciatore: “Altra news di casa Reggina, stavolta riguarda Hachim Mastour, fantasisa del ’98 scuola Milan. Il ragazzo ha altri 2 anni di contratto e il club vuole ancora puntare su di lui. Salvo cambi di programma, l’ex rossonero dovrebbe restare al Granillo anche per la prossima stagione. La Reggina è convinta che un campionato come la Serie B potrebbe valorizzarlo di più”.