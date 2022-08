Gigi Miseferi a Reggio con l'evento 'Cinquantevoli Creature' dedicato ai Bronzi di Riace

Il comico Gigi Miseferi ha scelto la graziosa cornice di Piazza Leopoldo Trieste di Reggio Calabria, per offrire all'amato Rione Ferroveri-Pescatori una serata particolare. Infatti venerdì 9 settembre alle 21 andrà in scena "CINQUANTevoli Creature". Una sorta di viaggio a bordo di una "macchina del tempo" con la missione di raccontare in Parole, attraverso le letture di Miseferi, con la Musica eseguita dell'Ensemble Mousikè e con l'ausilio delle immagini, il ripescaggio, la storia e la leggenda che avvolge i "Bronzi di Riace", in occasione del "Cinquantesimo anniversario del ritrovamento", per celebrare un patrimonio di inestimabile valore della nostra Città. Ammalianti Danze, ritmati Canti Grecanici ed una divertente analisi "Satirica" su quanto pesa il "Dna Magnogreco" sul carattere, gli usi e i costumi dei Reggini completano i contenuti. Tanti posti a sedere e ingresso libero.