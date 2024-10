Ginnastica Ritmica: la Restart porta a casa undici medaglie

Prima tappa di un 2024 che si preannuncia ricco di appuntamenti e medaglie per la Restart Ginnastica Ritmica Reggio Calabria. La società della direttrice tecnica, prof.ssa Marilena D’Arrigo, ha preso parte domenica 25 febbraio, al campionato CSAIn disputatosi a Rossano e tornando a casa con ben 11 medaglie complessive.

Il CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) è un ente di promozione sportivo, no-profit, riconosciuto dal Coni e la Restart ha partecipato per la prima volta a questo campionato.

Esibizione “d’oro” con il cerchio per Veronica Donato, prima classificata (9,5) nella categoria Senior. Stesso colore di medaglia per Rebecca Mallamaci nella categoria Junior e “doppietta” realizzata con Alessia Surace che ha portato a casa la medaglia d’argento con solo 0,2 punti di differenza dalla compagna di squadra (punteggi rispettivamente di 9,8 e 9,6, con un punto e mezzo di distacco tra la seconda e la terza piazza). Podio tutto a tinte Restart nell’esercizio a corpo libero della categoria Junior. A vincere la medaglia d’oro è stata Giorgia Spanti (11,2), subito dietro Simona Surace (10,1) e terzo posto per Sofia Cogliandro (9,7).

Brilla nell’esercizio con la palla (categoria Allieve) Alessia Fosso che vince con 10,3 superando le altrettanto brave ginnaste della Fitness Club e della Dream Gym Scalea. Sempre nella categoria Allieve, ma nell’esercizio a corpo libero, un oro e un bronzo per la Restart, con Elisabetta Cogliandro (primatista grazie al suo 10,4) e terza la compagna di squadra Viola Vitetta (9,3 punti a 0,5 dalla medaglia d’argento).

Per la categoria Giovani, l’esercizio con la palla ha portato in dote una medaglia di bronzo per Elisa Cara ed un quinto posto per Arianna Cicciù. Gara serratissima, con ben 15 ginnaste a darsi “battaglia sportiva”. Elisa ha concluso con 9,6 punti (medaglia d’oro a 10,2 per la New Body Center), mentre Arianna ha totalizzato un lodevole 9,1. Nella stessa categoria al corpo libero, competizione anche questa molto partecipata con 9 ginnaste in gara, si è distinta Carlotta Iacopino conquistando la medaglia d’argento con p. 10,5 a solo 0,4 dal primo gradino del podio.

Orgogliose dei continui progressi delle atlete e dei risultati conseguiti, la direttrice tecnica prof.ssa Marilena D’Arrigo e le allenatrici Ylenia Albanese, Ilenia Cartisano e Valeria Cannizzaro.