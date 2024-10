Ginnastica: Società Gebbione protagonista al ‘Trofeo Gymgiocando’

Alla fine premi e complimenti per tutti in compagnia dei futuri protagonisti della ginnastica calabrese

E’ stata una bellissima giornata di sport e spettacolo quella di domenica scorsa 12 Maggio a Catanzaro, dove nella palestra CONI, davanti ad un pubblico entusiasta, si sono disputate le Finali Regionali del trofeo GYMGIOCANDO, a cui hanno partecipato oltre 60 piccoli ginnasti appartenenti alle Società: Ginnastica Gebbione, Kines Catanzaro, Virtus Reggio e Magna Grecia Crotone.

La squadra della Società Gebbione composta dalle giovanissime ginnaste Caridi Oceane Marthe, Neri Miriam, Paone Vittoria, Pugliesi Alba e Tarantino Silvia, guidate in campo dalla direttrice tecnica prof.ssa Rosa Cristiano e dalle istruttrici Caterina Frosinone e Maria Condello, è stata protagonista in entrambe le due prove previste dal programma di gara.

Nei percorsi motori le ginnaste della Gebbione sono state veloci e precise ottenendo il miglior tempo, mentre nell’esercizio collettivo a corpo libero hanno conseguito il punteggio più alto pari a punti 15. Le giovani atlete della Società Gebbione hanno effettuato un esercizio ricco di elementi imposti di ritmica, accompagnato dalle musiche della famosa canzone “Un bacio piccolissimo “, dimostrando già di avere una discreta tenuta atletica e un buon bagaglio tecnico e non palesando alcun timore o emozione in pedana, riscuotendo scroscianti applausi e grande simpatia da parte di tutto il pubblico presente.

Alla fine premi e complimenti per tutti con la consapevolezza di aver trascorso una intensa giornata di sport in compagnia dei futuri protagonisti della ginnastica calabrese.