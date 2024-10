Reggio, ecco la GinWeek dello Zio: una settimana dedicata al Gin

Dallo Zio arriva la GinWeek, un’intera settimana dedicata al Gin che sarà protagonista indiscusso dall’aperitivo al dopocena.

Numerosi eventi che cattureranno i vostri sensi, un abbraccio tra drink & food, con abbinamenti studiati appositamente per voi, per godere di un aperitivo unico tra sapori odori e botaniche frizzanti dei diversi gin proposti giornalmente. Da mercoledi 16 ottobre a sabato 19 via Zaleuco sará inebriata dal ginepro e il suo magico distillato in declinazioni diverse, sopratutto calabresi.

Mercoledi 16, Oxley Gin

Oxley Gin, 47gradi, london dry con note di cedro pompelmo e mandorle tostate.

Gin Oxley è una nuova interpretazione della tradizione inglese della produzione del gin. Per catturare la freschezza della natura, è stato ideato un processo di distillazione unico basato sull’utilizzo di temperature particolarmente fredde (-5 ° Il risultato è un sapore che non si può replicare nei tradizionali alambicchi riscaldati anche grazie alle 14 botaniche utilizzate per la produzione di questo gin.

Al naso ha note agrumate di pompelmo e cedro e sensazioni vegetali ed erbacee, accompagnate da note speziate di ginepro e tostate di mandorla. Il gusto definisce un prodotto di assoluta qualità, morbido e corposo, dal sapore deciso ma ben bilanciato, con una nota alcolica perfettamente integrata e un finale leggermente speziato.

Giovedi 17, Monmar

La combinazione delle parole “Montagna” e “Mare” rappresenta una interessante unione di differenti elementi naturali, evocando una sensazione di contrasto e connessione fra due diversi ambienti.

La montagna è un simbolo di maestosità, avventura e tranquillità. Il mare evoca un senso di vastità, libertà e movimento. La combinazione di queste due parole rappresenta la fusione di esperienze uniche.

Dalle bacche di ginepro baciate dal sole mediterraneo fino alle erbe e botaniche accuratamente selezionate, ogni sorso racconta una storia.

Monmar è il Dry Gin che include la vera eccellenza dei prodotti italiani.

Il mix perfetto fra il bergamotto di Reggio Calabria ed il finocchietto selvatico dell’Etna è meticolosamente bilanciato per farti sognare ad occhi aperti.

Venerdì 18, Gin 1750

Nel GIN 1750, nome che deriva dalla data in cui fu piantato il primo albero di bergamotto a Reggio Calabria, ogni ingrediente è selezionato con cura per la sua qualità e provenienza, garantendo un equilibrio armonioso di sapori e aromi.

Gli ingredienti principali includono:

Bergamotto Cardamomo Angelica Pepe rosa e Limone

E un’esperienza sensoriale che celebra la maestria artigianale e l’attenzione ai dettagli. Ogni sorso racconta una storia di passione, tradizione e autenticità, portando con sé il gusto distintivo del nostro territorio.

Sabato 19, Malfy Gin

Malfy Gin è il distillato al ginepro di qualità super premium ispirato ai colori, ai sapori e allo spirito vivace della costiera amalfitana. Malfy Gin è destinato a coloro che vogliono viversi i piccoli piaceri della vita anche nelle giornate più “monotone”.

Distillato con botaniche pregiate, è un gin particolare, leggero e vibrante. Il processo di distillazione scelto per renderlo così caratteristico è quello della distillazione sottovuoto, detta anche a freddo, dove la temperatura interna all’alambicco non supera mai i 70°.

Puoi scegliere tra 4 declinazioni: original, pompelmo rosa, limone, arancia.

4 giorni, 4 gin diversi, 4 chiacchiere davanti ad un happyhour studiato dallo Zio per accompagnare al meglio il Gin&Tonic del giorno. Dall aperitivo alla varia drinklist del dopocena vi aspetterá un’ avventura da non perdere con tanti premi in palio. Cosa dire: Vi aspettiamo da Zio. Are you Ready?

Per info e prenotazione: 339.3149207