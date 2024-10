Gioco Urbano, a Reggio Calabria “Il divertimento per le vie della città, Iscriviti gratuitamente!”

È arrivato il momento che tutto il bello che si muove nel sotterraneo di questa città si incontri. Inizi a parlare, muoversi, a farsi sentire. Reggio nasce bella. Reggio ha bisogno si di piazze, strade, fontane. Ma Reggio ha bisogno di ritrovare il coraggio di parlare. Di un dialogo, dove gli occhi si guardano e le parole si ascoltano dal vivo e non attraverso facebook. Da questo e dalla volontà di tanti singoli cittadini di mettersi insieme senza alcuna sigla nasce l’idea. Nasce Gioco Urbano, un primo momento di incontro.

Quindi se vuoi trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, partecipare ad una coinvolgente “corsa” con la tua comitiva o conoscere nuovi amici partecipa domenica 22 ottobre al Gioco Urbano in giro per la città!

Sarà un percorso per la città ricco di adrenalina e di colpi di scena per grandi e piccini. Ti imbatti in situazioni assurde alla ricerca della firma di uno sconosciuto. Per completare un percorso a tappe distribuito sull’area urbana. Prove da superare, per passare da un check-point all’altro e giungere salvi all’arrivo. Cittadini e players si dovranno alleare ed escogitare strategie. Per qualche ora dimenticati del lavoro, dei tuoi svaghi e dei soliti motivi che ti spingono ad agire e lasciati inghiottire dalla città, dall’inseguimento e dagli incontri che farai.

Parola d’ordine? Divertimento!