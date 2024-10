Gioia Tauro, sequestro 1.176kg di cocaina: Morra in visita alla Guardia di Finanza

Il Senatore Nicola Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, al termine di impegni connessi al suo mandato nella piana, si è recato nel primo pomeriggio di oggi in visita presso la caserma sede della 1^ Compagnia porto della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, allo scopo di congratularsi con i finanzieri che si sono resi protagonisti, unitamente a carabinieri e funzionari dell’Agenzia delle dogane, dell’imponente sequestro di cocaina occultato in un carico di banane provenienti dal sudamerica.

Il Presidente, nel ringraziare i finanzieri per il loro encomiabile impegno e per il difficile servizio che svolgono “come in guerra e stando in trincea” li ha esortati ad essere orgogliosi di quello che fanno, “dipendendo anche da loro il futuro del nostro Paese”.