Gioia Tauro, telefonata tra Klaus Davi ed il sindaco Aldo Alessio

Il massmediologo Klaus Davi, neo consigliere comunale del comune aspromontano di San Luca (RC), ha sentito telefonicamente in queste ore Aldo Alessio, candidato sindaco al comune di Gioia Tauro, dove domani si disputerà il ballottaggio tra i due sfidanti Alessio e Raffaele d’Agostino.

Klaus ha chiamato Alessio in risposta a un suo messaggio postato sulla bacheca Facebook del massmediologo, in cui il candidato sindaco di Gioia Tauro lo invitava a dare vita insieme a lui a una futura lista per le Regionali: