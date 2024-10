Gioielli e accessori: ecco DS Bijoux Sarica, il nuovo store di via De Nava

Reggio è ricca di imprenditori che hanno fatto la storia della città. Alcuni sono più rinomati di altri nel loro settore. Di qualsiasi zona voi siate, siamo certi conoscerete la gioielleria ‘King’s Gold’. L’elegante negozio di via De Nava ha collezionato consensi su consensi di reggini amanti di accessori firmati e alla moda in grado di completare i più disparati outfit.

Ma cosa c’è dietro questa attività del centro storico? Una famiglia dedita al lavoro da diverse generazioni, divenuta esperta del settore.

I punti vendita dedicati a gioielli ed accessori della famiglia Sarica, in via De Nava, sono due: la gioielleria di cui si occupa la madre ed il negozio di accessori alla portata di tutti, situato proprio a fianco di cui si occuperà, invece, il figlio. Largo dunque ai giovani reggini, con tanta voglia di fare ed imparare. Il segreto del successo? Tanta passione ed un ottimo approccio con il cliente, carte vincenti della famiglia che, oggi, da il benvenuto in ‘società’ ad un nuovo componente.

Ieri, lunedì 10 febbraio, DS Bijoux ha aperto le sue porte ai reggini. Nuovo gestore, nuovo look, nuovi marchi, una vera e propria ventata di rivoluzione in una delle centralissime vie della nostra città. A far da padrone all’interno del nuovo, elegante negozio è lo Space Marlù, sponsor di Sanremo che ha riscosso grande successo tra le donne di diverse generazioni.

Nel negozio di via De Nava sono disponibili tantissimi marchi da Ops, a Kulto, passando per Gisel. I reggini avranno solo l’imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda la fascia di prezzo. Presso DS Bijoux sarà possibile trovare regali per ogni occasione, dai punti luce, agli orologi, ai bracciali, alle collane un pò più elaborate.

INFORMAZIONI

Via De Nava, 148

Facebook