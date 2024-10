LFA Reggio, Trocini: ‘Vogliamo vincere, abbiamo degli indisponibili’

Si torna in campo con la LFA Reggio Calabria nuovamente a Locri ed ancora in campo neutro. Questa volta è la Gioiese la compagine che gioca in casa, con un nuovo tecnico, Franco Viola, mentre mister Trocini ha finalmente potuto effettuare una settimana intera di allenamenti con il suo gruppo. L’allenatore amaranto presenta il match: “Affrontiamo una squadra che con il cambio del tecnico sarà motivata e vogliosa. Si è lavorato bene in questa settimana, faremo la nostra gara, c’è una evidente crescita nell’ultimo periodo, ma consapevoli delle difficoltà.

Non siamo nelle condizioni di poter sottovalutare qualcuno, sappiamo quale è la nostra forza. Adesso si corre nella maniera più giusta e la fase di riposizionamento è più corretta. Ripeto, c’è una crescita, la squadra l’ho vista bene. Noi dobbiamo vincere la partita, le gambe cominciano a girare e tante cose ci vengono meglio. Solo il tempo ci dirà quanto saremo bravi nel nostro processo fatto di miglioramenti costanti.

Ricci ha recuperato, non lo hanno fatto Girasole e Parodi. Rosseti si sottoporrà i primi giorni della prossima settimana ad una risonanza di controllo. Kremenovic ha qualità ed ha risposto benissimo. Bisogna fare attenzione sulle palle inattive, marchiamo a uomo e qualcuno ha perso le mercature, non possiamo permettercelo. L’idea di Barillà attaccante nasce dalla necessità di inserire centrocampisti freschi e poi tenere Nino sempre in campo perchè è uno di quelli che con la palla tra i piedi è una certezza.

La Gioiese

“Ha delle individualità importanti, lo stesso Sandomenico preso qualche settimana fa. Ogni squadra ha delle caratteristiche per fare male a qualsiasi avversario. Non sarà facile per noi, non lo sarà neppure per loro“.