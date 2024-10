Gioiosa Beer Village 2019: un successo la prima serata

Metti una piacevole serata estiva a Gioiosa Ionica, piccolo centro della fascia jonica reggina, ormai da anni protagonista con il suo ricco programma di eventi estivi. Certamente uno dei comuni più attivi e concreti nella programmazione delle manifestazioni. Metti gente che da tutta la provincia (e regione) , ha voluto essere presente e protagonista al Festival della birra.

Metti anche e soprattutto la birra protagonista indiscussa, affiancata dal cibo di strada siciliano, calabrese, ligure, americano, irlandese e scozzese ma sempre di qualità.

Ecco i principali ingredienti del successo della prima serata del Gioiosa Beer Village in Piazza Vittorio Veneto con oltre mille posti a sedere presi d’assalto e la musica della cover band “Revolution” degli 883 ad allietare e coinvolgere i visitatori.

Si replica questa sera con la tribute band “Siamo solo noi”di Vasco Rossi che promette ancora di più di riscaldare l’ambiente e far venire voglia di uba buona birra ghiacciata. Attesa poi per l’8 agosto sia per il dj set con ospite Oyadi (che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo ) che per i due famosi youtubers Enzuccio e il Pancio che da giorni annunciano sui social la loro presenza all’evento. Serata quindi a cui si lavora alacremente per garantirne la buina riuscita.

Un evento che si consolida quindi nel panorama estivo della locride, con un notevole incremento di visitatori , e che punta a crescere per importanza e bacibo di utenti. Tutto questo grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale (con Sindaco Fuda e Assessore Ritorto in prima linea a supervisionare la buona riuscita), Proloco di Gioiosa Ionica (con il Presidente Vitetta a fare gli onori di casa insieme agli altri soci) e infine birrifici e operatori street food che hanno garantito la loro presenza e le loro eccellenze internazionali.

Appuntamento quindi dalle 19:00 in poi per una buona birra che sia una lager, stout, ale, weisse, ipa, dry hop, double ipa, pilsner, strong lager o scotch ale.