Gioiosa Beer Village: tutto pronto per l’arrivo di Enzuccio e il Pancio

I famosi youtubers Enzuccio e il Pancio che spopolano sul web per la loro simpatia e per la loro naturale comicità stanno per arrivare in provincia di Reggio Calabria

Oggi sarà Gioiosa Ionica ad ospitare i famosi youtubers Enzuccio e il Pancio che spopolano sul web per la loro simpatia e per la loro naturale comicità.

Le loro performance ormai raggiungono milioni di utenti e sono ospiti contesi tra Rai e Mediaset con cui hanno realizzato anche produzioni importanti. Proprio in questi giorni è stato lanciato il loro nuovo web film Riccione al fianco di altri personaggi conosciuti come Valentina Vignali.

QUANDO

Appuntamento quindi per l’8 agosto 2019 in Piazza Vittorio Veneto con i due comici a cui si affiancherà Oyadi per un dj set che farà ballare tutti con l’allestimento di una vera discoteca all’aperto.

Evento ad ingresso gratuito inserito nella manifestazione Gioiosa Beer Village che nelle prime due serate ha fatto il pieno di visitatori, riempendo la cittadina Ionica. Evento che punta a crescere come offerta e come visitatori, nelle intenzioni delgli stessi organizzatori, per diventare uno degli appuntamenti più importanti di tutta la regione.

Appuntamento quindi a Gioiosa Ionica dalle 19:00 in poi con birra, street food e spettacoli.