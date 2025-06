Papa Leone XIV benedice il gruppo ‘Costruire insieme’ di Gioiosa Ionica

Con profonda emozione e immensa gratitudine, il gruppo consiliare di minoranza Costruire Insieme del Comune di Gioiosa Ionica annuncia di aver ricevuto una risposta ufficiale da parte della Segreteria di Stato Vaticana con la benedizione apostolica di Sua Santità Papa Leone XIV. La risposta fa seguito agli auguri che il gruppo aveva inviato a Sua Santità in occasione della sua elezione al soglio pontificio.

Un gesto semplice ma carico di significato: un gruppo di cittadini e rappresentanti istituzionali di un piccolo Comune calabrese che ha voluto esprimere la propria vicinanza, stima e preghiera per il nuovo Pontefice. E oggi, con grandissima soddisfazione, Costruire Insieme riceve un segno tangibile della vicinanza del Papa, che non dimentica nessuno, nemmeno le piccole realtà territoriali.

Nella lettera ricevuta, oltre ai ringraziamenti per il messaggio d’auguri, Sua Santità Papa Leone invia la benedizione apostolica a tutto il gruppo consiliare Costruire Insieme, alle rispettive famiglie e alle persone care, come segno della sua paterna attenzione e della comunione spirituale che unisce tutti i fedeli.

“Siamo felicissimi di questa risposta – afferma il gruppo in una nota – perché dimostra come anche un gesto umile, come un messaggio di auguri, possa trovare spazio nel cuore del Santo Padre. Questo ci riempie di gioia e ci sprona a proseguire con dedizione il nostro impegno per la comunità. Papa Leone, con la sua sensibilità, ci ha fatto sentire parte della grande famiglia della Chiesa universale”.

La lettera sarà condivisa pubblicamente affinché tutti i cittadini possano partecipare a questo momento di gioia e sentire quanto la spiritualità e l’umanità del Papa sappiano raggiungere davvero chiunque, anche e soprattutto chi – come Costruire Insieme – opera per il bene di tutta la cittadinanza.