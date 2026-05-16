Reggio, la preside Labate vittima di un’aggressione ad opera di uno studente

E’ quanto afferma l’avv. Pasquale Imbalzano, già consigliere comunale.

“La vicenda non scalfisce minimamente l’opera di coesione e integrazione sociale posta in essere con azione risalente e costante nel tempo dalla Dirigenza dell’Istituto, peraltro culminata nei giorni scorsi con la promozione e la realizzazione di un importante convegno interreligioso, nel corso del quale sono stati coinvolti i ministri di culto di diverse confessioni, tra le quali si rammentano i rappresentanti della Chiesa Ortodoss , della Chiesa Ortodossa Rumana, della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, della religione musulmana e con la partecipazione finanche del rappresentante della Chiesa Buddista proveniente da Siracusa” continua Pasquale Imbalzano.