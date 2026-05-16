Calabria, detenuto colpisce un agente con un pugno in faccia e gli fa saltare un dente
L'uomo era già noto per comportamenti violenti. La condanna de SAPPE: "Le aggressioni agli agenti penitenziari aumentano sempre più"
16 Maggio 2026 - 08:00 | Comunicato stampa
Un agente di Polizia penitenziaria è stato aggredito, l’altro ieri sera, nel carcere di Catanzaro.
A darne notizia sono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Ciccone, segretario nazionale, spiegando come un detenuto, già noto per comportamenti violenti, abbia colpito l’agente con un pugno in faccia, facendogli saltare un dente.
L’aggressione nel carcere di Catanzaro
I poliziotti – spiegano ancora i sindacalisti – erano impegnati a far rientrare un gruppo di detenuti che non volevano fare rientro in cella.
“Le aggressioni al personale di polizia penitenziaria aumentano sempre di più – affermano Durante e Ciccone – tant’è che sono passate da circa 1.700 a oltre 2.000 all’anno.”
A ciò si aggiungono il grave sovraffollamento e la carenza di personale che complicano ancora di più un lavoro già difficile.
L’allarme del Sappe: sovraffollamento e carenza di organico
Durante e Ciccone auspicano che al più presto vengano adottate misure idonee a deflazionare il sistema penitenziario, ormai al collasso.
“A Catanzaro ci sono 800 detenuti, circa 60 dei quali con patologie psichiatriche. Sarebbe necessario incrementare l’organico di almeno 100 unità”.
Fonte: Ansa Calabria
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