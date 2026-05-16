Ponte Calopinace senza fine, a un passo dalla consegna il Comune avvia la rescissione con la ditta

Ennesimo intoppo. L’opera del ponte Calopinace, che unirebbe i due lembi del lungomare reggino, subisce un ulteriore stop.

Da ormai troppi anni (sette) i due pezzi di città attendono di essere uniti da un ‘ponticello’ di poche decine di metri (30). Negli ultimi mesi sono stati fatti importanti passi in avanti rispetto all’immobilismo del passato ma la fine dei lavori, rimane, ancora un miraggio.

Adesso arriva l’ennesimo ostacolo proprio quando i lavori erano ormai a un passo dalla conclusione.

Secondo quanto raccolto, il Comune avrebbe deciso di procedere con la rescissione in danno del contratto alla ditta.

L’ennesimo stop arriva proprio all’ultimo miglio e quando tutto faceva ben sperare per l’inaugurazione e l’apertura del ponte entro la fine della legislatura e di conseguenza fine maggio, invece arriva purtroppo un’altra doccia fredda.

Finisce dunque nel peggiore dei modi la telenovela del ponte Calopinace. Dopo anni di rinvii, ritardi, contenziosi e quasi rescissioni, l’amministrazione comunale, spazientita, ha deciso di procedere con la rescissione in danno del contratto con la ditta Cataldo Torchia.

E così a due settimane dalla fine dei lavori, per un importo finale di circa 20 mila euro, si interrompe nuovamente il cantiere, proprio all’ultimo step.

L’amministrazione ormai stanca per le non risposte da parte della ditta ha deciso di procedere con la rescissione in danno del contratto. La Pec è stata inviata dal Comune nei giorni scorsi.

Quale il futuro adesso? Quali gli step per chiudere il capitolo finale?

Secondo quanto raccolto, l’amministrazione affiderá, tramite affidamento diretto, i lavori necessari e propedeutici alla conclusione dei lavori.

Il capitolo finale della triste storia del Calopinace si preannuncia forse tra i più sofferti e dolorosi, se pensiamo che l’opera era ormai in dirittura d’arrivo.