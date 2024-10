A Reggio la XVIII Giornata Europea contro la tratta di esseri umani

Il 18 ottobre si celebra la XVIII Giornata Europea contro la tratta di esseri umani, un’occasione per accendere i riflettori su un fenomeno in continua evoluzione. La Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, Ente Capofila del Progetto regionale IN. C. I. P. I. T., organizzato in collaborazione con diversi partner e finalizzato al contrasto della tratta di esseri umani, promuove un evento di sensibilizzazione a Reggio Calabria.

Giornata di sensibilizzazione contro la tratta

Il 18 ottobre, alle ore 10:00, presso l’Aula del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, si terrà un’attività di sensibilizzazione sui temi dello sfruttamento sessuale e lavorativo, dell’accattonaggio e delle economie illegali. Durante l’evento, che vedrà la partecipazione di classi di studenti di Istituti Superiori della città, i professionisti coinvolti nel progetto discuteranno le progettualità di inclusione sociale delle vittime.

L’iniziativa è finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Regione Calabria come ente proponente. Creare occasioni di confronto su questi temi è essenziale per promuovere politiche migratorie giuste e sensibilizzare l’opinione pubblica.

I fattori che alimentano la tratta

Le crisi geopolitiche, i conflitti, i cambiamenti climatici e la povertà estrema sono tra i principali fattori che rendono le persone vulnerabili alle organizzazioni criminali. Queste ultime reclutano con l’inganno donne, uomini, persone transessuali e minori, per sfruttarli in ambiti come la prostituzione, il lavoro para-schiavistico, l’accattonaggio, le economie criminali, i matrimoni forzati e persino il traffico di organi.

Ogni anno, all’interno dell’Unione Europea, migliaia di persone vengono identificate come vittime di tratta. Gli Stati membri e la società civile cooperano per potenziare la capacità di rilevazione precoce, fornire protezione e assistenza alle vittime e perseguire le reti criminali.

Il sistema di interventi in Italia

Dal 2000, il Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – finanzia progetti per emergere, proteggere e assistere le vittime di tratta e grave sfruttamento. Solo nell’ultimo triennio, i 21 Progetti finanziati hanno avviato procedure di valutazione per oltre 7.800 persone, con 2.400 persone che hanno aderito al Programma Unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Inoltre, più di 72 mila contatti sono stati stabiliti con la popolazione a rischio di sfruttamento sessuale, e oltre 4.300 persone a rischio sono state assistite attraverso interventi di prossimità.

Per mantenere alta l’attenzione su questi fenomeni e far conoscere l’impegno dell’Italia nella lotta alla tratta, la rete nazionale dei Progetti Antitratta e il Numero Verde Nazionale Antitratta organizzano eventi di sensibilizzazione utilizzando l’hashtag #liberailtuosogno.