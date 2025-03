Festa delle donne: in Calabria due eventi per contrastare la violenza di genere

Due appuntamenti per sensibilizzare sulla violenza di genere: premiazione a Reggio e firma di un protocollo a Catanzaro

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Osservatorio sulla violenza di genere, coordinato dall’avv. Giusy Pino, e la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, promuovono due eventi significativi dedicati alla riflessione e all’azione concreta contro la violenza di genere.

Venerdì 7 marzo, alle ore 11:00, presso Palazzo Campanella, si terrà la premiazione del concorso letterario “RISPETTAMI – Percorsi artistici e letterari per riflettere sulla violenza di genere”. Il concorso ha visto la partecipazione di 122 scuole di ogni ordine e grado della Calabria, coinvolgendo studenti e docenti in un percorso di consapevolezza e sensibilizzazione.

All’evento interverranno:

Filippo Mancuso , presidente del Consiglio regionale

, presidente del Consiglio regionale Caterina Capponi, assessore alla Cultura e al Welfare

Un appuntamento importante per sottolineare l’importanza dell’educazione e della cultura nella lotta alla violenza di genere.

Protocollo sull’empowerment delle donne vittime di violenza

Sabato 8 marzo, alle ore 10:30, presso il Centro Polivalente di Catanzaro, in via Fontana Vecchia, sarà firmato un protocollo per l’empowerment delle donne vittime di violenza.

L’accordo sarà siglato da:

Osservatorio regionale sulla violenza di genere

Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Centro Calabrese di Solidarietà

Si tratta di un passo concreto per il supporto e il reinserimento sociale delle donne vittime di violenza, attraverso strumenti di empowerment economico e professionale.