Giornata inglese a Reggio Calabria per il Campionato d’altura dello Stretto

La giornata inizia con una leggera pioggerellina ma subito dopo tra Scilla e Cariddi si stendono 20 Nodi di vento da Nord. Le condizioni sono molto “inglesi”: occorrerà capire dove e quando il Comitato sistemerà il percorso per tenere conto dei flussi di marea che si alternano, delle correnti che ne seguono e dei rinforzi di vento. Tutti questi ingredienti fanno della costa calabra uno dei posti di Italia più interessanti dove regatare. Il comitato ritarda un’ora per fare in modo che la pioggia scompaia definitivamente e per sistemare in maniera esatta il percorso nelle profonde acque dello Stretto.

Dopo il Campionato autunnale di Portorosa, la flotta calabra è qui riunita a quella di Messina per prepararsi al meglio in vista delle regate nazionali che andranno da iniziare a primavera e tutti vogliono lavorare al massimo per preparare mezzi ed equipaggi.

La partenza è unica per i Crociera/Regata ed i Gran Crociera, sempre più performanti ed in grado di impensierire almeno nella prima fase delle gare i Crociera/Regata. Paperinik di Fabio Randazzo esce subito di scena, non a suo agio in queste condizioni.

E’ allora lotta a due tra Profilo, X 38 di Uccio Giuffrè, ed il First 40.7 Nessun Dorma di Valerio Nicola Colella. Nessun Dorma prende la testa subito dopo la partenza, ma alla boa di bolina Profilo riprende il fuggitivo. Vanno su gli spinnaker ed il marcamento diventa asfissiante, così agguerrito che timonieri e tattici non si avvedono che stanno scendendo ben oltre la linea che li porterà in boa.

Il primo che se ne avvede è Profilo. Immediata ammainata e ritorno verso la boa di poppa. Profilo prende così la testa della prova per non cederla più. Nella regata successiva è tutto facile per Profilo che parte bene e mantiene il controllo sul diretto avversario, che si rassegna troppo presto e non prova a forzare per portare all’errore l’X Reggino.

Tra i Gran Crociera è lotta invece tra Baguette di Enzo Ricordo e Altair di Manlio Marino con Hakuna Matata di Pino Iero terzo incomodo. Si aggiudicheranno una prova per uno attestandosi insieme alla testa della classifica generale.

Tra due settimane si riprenderà con una doppia giornata di gare. Con l’avvento degli scarti e prefigurandosi 6 prove nel week-end,tutti, compresi gli assenti di oggi, avranno la possibilità di riprendere la testa della classifica.

Il Campionato d’Altura dello Stretto è organizzato dai Circoli del Capoluogo Calabro coordinati dal Minerva Yachting Club.

FONTE: www.federvela.it