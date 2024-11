Giornata contro la violenza sule donne: ecco gli eventi a Reggio Calabria

di Federica Geria – Oggi, 25 Novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La data non è assolutamente casuale, ma si rifà ad un giorno preciso, durante il quale accadde un brutale assassinio, nella Repubblica Dominicana, nel 1960, quando le tre sorelle Mirabal, considerate rivoluzionarie vennero torturate e assassinate, ed il tutto venne poi simulato come incidente.

Questa particolare giornata è stata istituita dall’Onu e da allora ogni 25 Novembre sono numerosissime le iniziative e gli eventi a favore delle donne. Più di mille comuni, migliaia di campagne informative e di sensibilizzazione, questa giornata si colora di moltissimi eventi, grandi e piccoli su tutto il territorio nazionale.

A Reggio Calabria non mancano le iniziative. CityNow prepara per voi un calendario con i migliori eventi odierni a favore della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne:

-La violenza sulla donna tra diritto e poesia: ore 15:30 a Palazzo Foti, un convegno di sensibilizzazione che sarà chiuso con la lettura di poesie a cura della Associazione Culturale Anassilaos.

-Chiamiamo le cose con il loro nome…le parole della violenza: ore 16.30 davanti al Teatro “Cilea”, performance del Teatro dell’oppresso e incontro all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio.

-Un fiore contro la violenza sulle donne: ore 18:00 presso La Luna Ribelle, Forza Italia scende in campo contro la violenza sulle sulle donne, con una conferenza di sensibilizzazione.

-Donna abuso/Donna amore: ore 18:00 presso la Pinacoteca Civica, “Amiche in movimento” è lieta di invitarvi alla mostra fotografica al fine di sensibilizzare tutti riguardo il tema.

-E’ sempre il tempo delle donne: ore 18:00 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la grande famiglia Rotary scende in campo per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, attraverso un incontro dibattito.

-Bellezze in passerella: ore 18:00 al Palazzo Campanella, sfilata solidale organizzata dall’Associazione Angeli Bianchi.

-Amnesty per le Donne: ore 20.30 a La Ruota, Amnesty International organizza una serata in pizzeria interamente incentrata su questa ricorrenza annuale.

Autorità, libertà, auto determinazione, forza, cambiamento, unione, sorellanza, questi sono solo alcuni dei valori della donna, e della persona in genere, che non andrebbero mai violati.

“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”.

Visita tutti gli eventi dettagliatamente: clicca qui.