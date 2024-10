Giornata internazione della donna: i migliori eventi a Reggio Calabria

“Siamo così dolcemente complicate” cantava Fiorella Mannaia in una delle sue canzoni più famose. E non è forse così? Complicate, a volte isteriche, spesso sensibili ma anche dolci, passionali e con una marcia in più. Questo e tanto altro sono le donne, incredibili creature che nessuno ancora è riuscito a comprendere e a cui ogni anno si dedica un’intera giornata.

L’occasione è ovviamente quella dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, durante la quale ogni anno si ricordano le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.

Un tema scottante ma sempre attuale che mobilita enti, comunità ed intere nazioni.

Anche Reggio Calabria rende omaggio alle donne, casalinghe, disoccupate, studentesse, donne in carriera ed ancora madri, figlie, nipoti, nonne, il ruolo non ha alcuna importanza. Le iniziative organizzate nella Città dello Stretto sono davvero tante, noi della redazione di CityNow abbiamo selezionato per voi i migliori eventi e ve li proponiamo all’interno di questo articolo.

Scopriamo insieme i migliori eventi in città in occasione dell’8 marzo!

Si parte dalla cultura, grande protagonista della scena culturale reggina è ovviamente il bellissimo Museo Archeologico che in occasione di questa memorabile giornata propone un’iniziativa senza precedenti. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per festeggiare la Giornata della donna, promuove infatti l’iniziativa “8 marzo 2018, al MArRC è la Primavera della Donna. Il mito di Persefone”, con ingresso gratuito per le ospiti femminili per l’intera giornata e visite guidate per tutti con un percorso a tema attraverso le testimonianze archeologiche sul racconto mitologico della figlia di Demetra e Zeus che racchiude significati simbolici e allegorici sulla femminilità.

Reggio, come molte altre città d’Italia, dedica alle donne anche una mostra filatelica e documentale “le Donne nel tempo. Arte, Cultura e Scienze”, con la presentazione dell’emissione di quattro francobolli appartenenti alla serie tematica “Le Eccellenze del sapere”, dedicati al Genio femminile italiano: a Maria Gaetana Agnesi, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, Eva Mameli Calvino e Ada Negri. Sarà inoltre distribuita gratuitamente alle donne che entreranno negli uffici postali con sportello filatelico di tutta Italia una cartolina ispirata a Andy Warhol e ai suoi celebri ritratti.

Gli eventi organizzati in occasione della Festa della Donna proseguono nel segno del divertimento con numerose serate a tema proposte dai migliori locali reggini.

Per una serata speciale e un po’ fuori dagli schemi non perdete l’appuntamento al Touché, il locale nato dalle ceneri dell’ex Fashion DB che oggi prende il nome dalla famosa frase pronunciata dal cavaliere sconfitto a duello, che decretava la vittoria del rivale. Lo scopo del locale, sito di fronte il Bingo, è proprio quello di “toccare” e meravigliare il cliente attraverso un esclusivo party a tema anni ’70 con animazione e un menù da far girare la testa.

Le sorprese però non terminano qui, ad allietare la serata delle donne reggine vi sarà anche un ospite d’eccezione, conosciuto ed amato dalle più diverse generazioni. Si tratta dell’attore e modello noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli in “CentoVetrine”, Alex Belli. Il “Bello” della serie tv di canale 5 che negli ultimi anni ha riempito le pagine del gossip arriva nel centro città reggino ospite de “La luna ribelle“.

Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: Donna! CityNow augura a tutte voi di trascorrere una giornata indimenticabile.