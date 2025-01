Reggio, a Pellaro la ‘Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali’

Venerdì 17 Gennaio 2025 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna della Scuola Media Don Bosco a Pellaro, si svolgerà l’evento culturale “La Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali “organizzato dalla Pro Loco Reggio Sud Aps. Dopo un fine anno ricco di eventi natalizi che hanno animato ed allietato il territorio pellarese la Pro Loco, che da 14 anni è impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale materiale ed immateriale, anche quest’anno vuole essere protagonista nel panorama nazionale rappresentando anche alle nostre latitudini, della zona sud di Reggio Calabria dell’evento che si celebra il 17 gennaio in tutta Italia attraverso la rete delle Pro Loco, su iniziativa dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

Evento seguito anche sui social media che avranno come sempre, un ruolo importante nella diffusione del messaggio di tutela e transizione dei dialetti e delle lingue locali. Sarà infatti possibile partecipare attraverso gli hashtag ufficiali dell’evento (#giornatadeldialetto – #dilloindialetto). La “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali” è stata istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli) nel 2013 con il preciso intento di sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione di questi patrimoni culturali. L’attività viene espletata in piena armonia con le direttive dell’Unesco presso cui Unpli è accreditata dal 2012, nell’ambito della Convenzione per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.

Programma dell’evento e ospiti

All’evento saranno presenti i ragazzi dell’I.C. Cassiodoro-Don Bosco che declameranno le loro poesie, in dialetto calabrese, interverranno al convegno la dirigente scolastica Dottsa Eva Nicolò, l’assessore all’istruzione Dott.ssa Anna Brianti, la presidente della Pro Loco Reggio Sud Concetta Romeo, che quest’anno ha voluto dedicare l’evento alla memoria del caro amico e socio il famoso scrittore reggino, il compianto architetto Natale Cutrupi, che ci ha purtroppo lasciati lo scorso anno, giusto un paio di mesi dopo la partecipazione a questo stesso evento, che lo ha visto protagonista con il suo fare armonioso e simpatico declamare le tante poesie in dialetto reggino, di cui era amante cultore ed appassionato, sarà presente il figlio Giovanni.

Altri ospiti illustri saranno: Nino Stellittano cantante del gruppo i Kalavria, nonché promotore del concorso di poesia dialettale “Così è la vita” dedicato al padre Peppe Stellittano, che allieterà l’evento culturale con canti in dialetto calabrese; il prof Carmelo Giuseppe Nucera presidente del Circolo Culturale Apodiafazzi della Calabria Greca, che interverrà sulla tutela delle minoranze linguistiche. presenti inoltre poeti reggini e dell’area grecanica che con i loro racconti, aneddoti , proverbi, e poesie, arricchiranno la giornata volta a promuovere la cultura e salvaguardia del dialetto. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Concetta Romeo, Presidente Pro Loco Reggio Sud Aps