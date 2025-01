Reggio, ‘Sistema Cultura’: la Città Metropolitana incontra gli operatori

Venerdì 17 gennaio alle 17:00 a Reggio Calabria, presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la conferenza dal titolo “Sistema Cultura, la Città Metropolitana a confronto con la comunità”. All’evento prenderanno parte il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio.

“Questo incontro – afferma il consigliere Quartuccio – nasce dalla volontà politica del sindaco Giuseppe Falcomatà di accentuare la fase di confronto tra gli amministratori, con operatori culturali, associazioni, i cittadini, in merito alle politiche culturali e di spettacolo promosse dall’Amministrazione metropolitana. Riteniamo – aggiunge – che sia un momento di confronto essenziale, intanto per ripercorrere le attività progettuali realizzate nel 2024 e per operare un momento utile di pianificazione e programmazione delle attività da svolgere nel 2025. Siamo fortemente convinti che il nostro territorio metropolitano sia tra i più ricchi d’Italia per patrimonio storico, turistico e naturalistico. Proprio per questo c’è la consapevolezza, più volte richiamata dal sindaco Falcomatà, di una sempre migliore divulgazione, che passi soprattutto e in questo caso – conclude Quartuccio – da una rete culturale in grado di dialogare e rendere ancora più attrattivi i nostri territori”.