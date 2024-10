Giosuè ha sconfitto il Coronavirus: ‘In ospedale ho trovato una seconda famiglia’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 17 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico ed aggiornarlo sull’attuale situazione Coronavirus. Ma non solo.

E’ tutto iniziato -afferma intervenendo in diretta durante la LIVE del Sindaco Falcomatà- quando in casa è arrivato questo nemico invisibile che ha colpito tutti in famiglia. Inizialmente la febbre scendeva con la Tachipirina, dopo il quinto giorno a me la febbre non è scesa. A quel punto abbiamo attivato il 118 per un controllo. Inizialmente non ero ottimista nell’andare in Ospedale, ma è quello che mi ha salvato. Quando sono arrivato hanno fatto una lastra dove si è evidenziata una polmonite virale in entrambi i polmoni. Fossi rimasto a casa sarebbe peggiorata.

I primi quattro giorni sono stato in reparto, successivamente mi hanno ricoverato in Terapia Intensiva. Ho trovato uno staff, una seconda famiglia. Non smetterò mai di ringraziarli.

Io posso dire -conclude- che se vedete che le cose non stanno andando nel verso giusto, andate in Ospedale, li salvano vite. Restate a casa, il rischio è alto. La vita è una e bisogna tenerla nel modo migliore. Ringrazio Dio, gli infermieri e tutti coloro che hanno pregato per me.