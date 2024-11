Giovani fumettiste a Reggio Calabria: Fabiana Suraci e Debora Guzzo creano il web comic ”Lit & Pony”.

di Federica Geria – Anche a Reggio Calabria scoppia la passione per il fumetto!

Da chicca per appassionati, grazie al web, personaggi come Lit & Pony, frutto della fantasia creativa di due giovani artiste reggine, raggiungono il grande pubblico.

“Chi sono Lit e Pony? Lit è lo stereotipo di ragazza perennemente arrabbiata; Pony quello della principessina… Sono migliori amiche, ci credi?”

Così le caratterizzano le stesse autrici, entrambe diciassettenni: Fabiana Suraci, che ne cura l’aspetto pratico come disegnatrice e colorista, e Debora Guzzo, sceneggiatrice delle storie, lanciano il loro web comic su Facebook, Twitter e Shockdom.

Il loro rapporto di amicizia ha ispirato le avventure delle due simpatiche protagoniste della storia.

Fabiana e Debora ci chiariscono cosa del loro mondo adolescenziale sia presente nelle dinamiche che fanno interagire i due personaggi principali insieme agli altri che di volta in volta, incontrano nelle più svariate situazioni.

“La brunetta Lit rispecchia in parte la mia visione della vita – ci racconta Fabiana – poco incline alle smancerie e al romanticismo, facile alle reazioni sarcastiche e, in qualche caso brutali, di fronte alle scelte della dolce Pony”.

“Io infatti – aggiunge Debora – attraverso la bionda e ingenua Pony, esprimo la mia interiorità fatta di emozioni e sogni, spesso infranti dal crudo realismo della mia amica, sempre pronta a riportarmi coi piedi per terra!”

E l’inizio di tutto?

Fabiana voleva disegnare fumetti e Debora inventare storie. Così per puro scherzo è nata la prima vignetta: “In realtà, alle origini, noi non ci sopportavamo. Troppo diverse: musica rock – musica classica, verde – rosa, basso – sax…nulla di noi due sembrava tale da farci andare d’accordo, ma poi ci siamo rese conto che erano proprio queste differenze a fare di noi una coppia che funzionava!”

Lit è infatti più disincantata rispetto alla realtà di favole in cui crede Pony, per cui l’approccio che le due ragazze hanno di fronte a eventi, comuni o straordinari che siano, è spesso comicamente opposto. Specchio questo di un’età che nessuno può caratterizzare secondo stereotipi o luoghi comuni.

Incontri e scoperte in cui le due amiche sempre insieme danno vita a esilaranti e ironiche situazioni, in cui ognuno può riconoscere una parte di sé o di qualcosa che ha vissuto, schierandosi quasi a difesa dell’una o dell’altra, come di se stesso.

Ma a sostegno della fantasia delle autrici c’è un grande studio e tanta pratica: quattro anni di liceo artistico per esplorare i diversi ambiti dell’arte e la grande formazione specialistica di un’accademia del fumetto, dove hanno perfezionato le tecniche per trasformare quella che inizialmente era solo una dote naturale, in una possibilità di percorso professionale. Ma soprattutto tante ore fatte di passione e tenacia sempre insieme, tra schizzi a matita e supporti tecnologici, il tutto tra tante risate, segreto del successo di Lit & Pony.

Il risultato è infatti è il gran seguito che il fumetto vanta sui social networks, e non solo tra gli adolescenti. Commenti di apprezzamento anche da personaggi come la famosa blogger Chiara Biasi, che ha gradito l’inserimento del proprio personaggio in una delle vignette.

Brevi episodi o capitoli interi, la voglia è la stessa, quella di farci coinvolgere da Lit & Pony nelle loro nuove avventure: “Seguiteci, non ve ne pentirete! Buona lettura e buon viaggio…all’interno del nostro mondo, tra i sogni ad occhi aperti dell’inguaribile romantica Pony e le ironiche battute della testarda e irriverente Lit!’’

