“Giovani in musica”, i vincitori della serata al Teatro Cilea

La serata del 25 maggio al Teatro “F. Cilea” è stato un momento indelebile nella memoria di chi vi ha partecipato. In risposta all’appello del sindaco, dottor Giuseppe Falcomatà, e dell’assessore alla pubblica istruzione Anna Nucera, il concerto di beneficenza a favore della ricostruzione delle emeroteca di via Palmi è stato un incredibile successo.

Il teatro era gremito: famiglie, insegnanti, cittadini entusiasti di poter contribuire con un’offerta a questo progetto così importante, non solo per Associazione Italiana persone Down, sezione di Reggio Calabria, ma per tutto il territorio.

La manifestazione, presentata da Eva Zumbo, è iniziata con la premiazione e l’esibizione dei vincitori del concorso “Giovani in musica” organizzata dall’ Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”con la collaborazione dell’Istituto “San Vincenzo de’ Paoli” : le eccellenze della nostra città hanno ricevuto il giusto e meritato riconoscimento del loro talento e dell’incessante impegno profuso.

Questi i nomi dei vincitori: Duo Rando – Gonzales; Caligiuri Angela; Aricò Maria Elisa; Cottone Angelica; Cadile Angela; Almanesneh Abdelhakim; Surfaro Simone; Catalano Erica; Montechiarello Giulia; Ditto Marco; Romeo Giuseppe; Attinà Francesco; Bumbaca Angela; Siviglia Domenico. Orgogliosa del lavoro dei docenti e degli alunni, si esprime così la Dirigente della “Catanoso – De Gasperi” Sonia Barberi: “ Questi ragazzi, che sono i veri protagonisti della serata, sono il nostro futuro, il futuro di Reggio Calabria. Hanno partecipato con grande impegno e costanza a questo concorso, che ha valorizzato le eccellenze, ma ha rappresentato anche un momento di crescita e condivisione. Sono fiduciosa che questo evento sarà reiterato nella nostra città, perché, aldilà delle classifiche, ogni nostro alunno porta in sé un valore ed un orgoglio straordinario”.

Sul palco si è esibita l’orchestra scolastica delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, comprendenti gli Istituti Comprensivi: Alvaro – Gebbione, Catanoso – De Gasperi, Falcomatà – Archi, Galluppi –Collodi –Bevacqua, Lazzarino – Gallico, Nosside – Pythagoras, Radice – Alighieri, Vitrioli – Principe di Piemonte.

Esibizioni emozionanti, perfette, dei “piccoli” ma grandi professionisti che, grazie alle loro scuole, ai loro insegnanti e all’appoggio delle famiglie, hanno scoperto una passione, quella per la musica, che certamente segnerà il loro futuro personale e professionale.

La solidarietà degli studenti reggini nei confronti dei ragazzi del AIPD, sezione Reggio Calabria, ha dimostrato ancora una volta che il cuore, la bontà e la generosità hanno e avranno sempre la meglio sulla vigliaccheria e la violenza.