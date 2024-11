Gira e Rigira la Calabria ti stupisce sempre’. Atterrano a Reggio i due Guerrieri di Alitalia.

di Vincenzo Comi – E’ atterrato oggi, 13 aprile, all?’aeroporto di Reggio Calabria, il nuovo aereo di Alitalia, proveniente da Roma Fiumicino dalla nuova veste grafica raffigurante i Bronzi di Riace.La personalizzazione dell’intera fusoliera vede l’immagine dei due Guerrieri, che diventeranno per un anno gli ambasciatori del territorio e del turismo culturale della «destinazione Reggio Calabria» in giro per il mondo.Alitalia sceglie i Bronzi di Riace attraverso un accordo fatto con la Regione Calabria, che ha il preciso scopo di promuovere il turismo culturale legato al restauro delle due statue bronzee e del Nuovo museo Archeologico di Reggio Calabria.Per tale occasione, in analogia a quanto già fatto recentemente in altre strutture aeroportuali italiane, Alitalia – CAI e Regione Calabria hanno incontrato i giornalisti per dare maggiore evidenza all’evento.Le fasi dell’atterraggio del volo sono state caratterizzate, da spettacolari giochi d’acqua che hanno accompagnato le manovre di parcheggio dell’aeromobile presso il piazzale di sosta assegnato. Grazie alla sinergia e collaborazione tra gli enti di stato e delle autorità aeroportuali interessate per l’evento è stato possibile seguire live tutte le operazioni direttamente a bordo pista.Un’occasione straordinaria per operatori delle testate giornalistiche che, in via del tutto eccezionale, hanno avuto accesso alla pista ‘catturando’ le spettacolari immagini dell’arrivo del nuovo aereo e che anche citynow.it proporrà nei prossimi giorni con un video dedicato all’evento.Il vicedirettore marketing territoriale Alitalia, Giuseppe Ferrarini, ha parlato di un rapporto, quello con la compagnia aerea, concretizzatosi in breve tempo, grazie ai punti condivisi non solo sul settore commerciale ma anche di Comunicazione, una sorta di Co- Marketing che prevede i biglietti e le fiancate degli aerei del tutto personalizzati, con le immagini dei due Bronzi di Riace, il Logo della Regione Calabria , e il Claim – Gira e Rigira la Calabria ti stupisce sempre.“La mission di Alitalia è trasportare le eccellenze italiane nel mondo e ogni giorno sui nostri aeromobili viaggiano circa 80 mila persone – spiega Ferrarini – quindi siamo la vera nazionale che gioca quotidianamente la sua partita.”Tutto ciò per promuovere al meglio un prodotto turistico e culturale unico al mondo.