Giro ciclistico Città Metropolitana: ‘Presentata la Maglia Amaranto’

Attesa per quella che è la data del 16 aprile, giorno in cui tornerà il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria dopo un’assenza che dura da più di dieci anni. Alla conferenza stampa di presentazione presso Palazzo Alvaro, l’ufficializzazione della ‘Maglia Amaranto’, quella che andrà ad indossare il vincitore della corsa. Insieme al sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, il Vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi ed il Responsabile Relazioni Esterne della Lega Ciclismo Professionistico Marcel Vulpis. La particolarità della maglia che con l’amaranto rappresenta i colori della città di Reggio Calabria, il richiamo alla Città Metropolitana le strisce gialle e bianche e poi il profilo dei Bronzi di Riace vero simbolo ed anche in omaggio al 50° anniversario del loro ritrovamento avvenuto nel 2022. Le parole del sindaco f.f. Carmelo Versace: “Siamo in corsa, per restare in tema. Dopo oltre dodici anni si ripropone nel nostro territorio questa meravigliosa gara e per noi questo è motivo di grande orgoglio. Non vogliamo dare solo un significato sportivo all’evento, ma anche una connotazione di marketing, raccontando il nostro territorio a 360 gradi. E allora quale migliore occasione se non il giro della Città Metropolitana. Speriamo il tempo ci assista”.