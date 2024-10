Reggio, giro ciclistico metropolitano: l’elenco delle modifiche al traffico

In occasione delle attività legate all’organizzazione ed allo svolgimento del “Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, in programma domenica 16 aprile, saranno in vigore provvedimenti di modifica alla viabilità (a partire dal 14 aprile) e modifiche alla circolazione dei bus Atam (nel giorno della manifestazione sportiva).

Nello specifico: in via dei Giunchi lato monte, per 80 metri, divieto di sosta con rimozione (eccetto mezzi degli organizzatori) dalle ore 17:00 del 14 aprile alle ore 20:00 del 16 aprile; sul Lungomare Falcomatà, tra piazza Indipendenza e via Caridi, divieto di sosta con rimozione ambo i lati (eccetto mezzi degli organizzatori), interdizione alla circolazione nel Piazzale stazione Lido Nord e Piazzale stazione Lido Sud, divieto di sosta con rimozione, interdizione alla circolazione su corso Matteotti tra piazza Indipendenza e via Caridi, doppio senso di circolazione nelle traverse di collegamento tra il Corso Matteotti ed il Lungomare Falcomatà nel tratto tra piazza Indipendenza e via Caridi, interdizione alla circolazione e divieto di sosta con rimozione in via Cattolica dei Greci tra corso Matteotti e via Miraglia, in via Miraglia e via Foti divieto di sosta ambo i lati con rimozione eccetto mezzi degli organizzatori dalle ore 5:00 del 15 aprile alle ore 20:00 del 16 aprile; in via SS18 Terzo Tronco, in via Nazionale Pentimele, in via Santa Caterina, in via Vittorio Veneto tra via Boccioni e via Roma, in via Roma tra via Via Veneto e viale Zerbi, in Viale G. Zerbi tra via Roma e piazza Indipendenza, via Salita Stazione S. Caterina divieto di sosta, ambo i lati con rimozione, sospensione temporanea della circolazione al passaggio della carovana ciclistica dalle ore 5:00 alle ore 20:00 del 16 aprile; in viale Zerbi, tra via Roma e piazza Indipendenza, interdizione alla circolazione nel ramo inferiore e superiore della rotatoria di piazza Indipendenza da percorrere in senso orario e interdizione alla circolazione in via Salita Stazione S. Caterina dalle ore 14: alle ore 20:00 del 16 aprile.

I bus Atam ed i veicoli provenienti da via Veneto, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 16 aprile proseguiranno su via Via Veneto per immettersi sul corso Matteotti, attraverso il ramo superiore della rotatoria di piazza Indipendenza.

I veicoli provenienti da corso Matteotti, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 16 aprile proseguiranno su prolungamento Matteotti e via Vollaro.

Il traffico veicolare e pedonale potrà comunque essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.