Giro ciclistico di Reggio, Versace: ‘La gara si farà. Disguidi in risoluzione’

Nessun annullamento, nè rinvio. Il tanto atteso giro ciclistico della Città Metropolitana, che torna a Reggio Calabria dopo 11 anni di assenza, non è assolutamente in discussione. A chiarirlo, è stato, attraverso una nota, il sindaco facente funzioni della Metro City Carmelo Versace.

Giro ciclistico della Città Metropolitana: le rassicurazioni del sindaco Versace

“Leggo di alcune allarmanti ricostruzioni giornalistiche inerenti l’ipotesi che il Giro ciclistico della Città Metropolitana possa essere annullato o rinviato. Vorrei tranquillizzare tutti che la manifestazione sportiva non è in alcun modo in discussione.

Il Giro si farà e sarà una festa per la nostra Città Metropolitana. Sono sorte in queste ore delle problematiche di natura esclusivamente burocratica, che sono inspiegabilmente diventate pubbliche, e che sono già in corso di risoluzione. E’ certo però che la gara si svolgerà regolarmente, tutti gli sportivi e gli appassionati del circuito ciclistico potranno godere di questo evento che sarà una splendida vetrina per il nostro territorio”.

Cosi in una nota il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace.