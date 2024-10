Giro ciclistico a Reggio Calabria, Latella: ‘Il palcoscenico di Coppi, Bartali, Moser…’

Torna uno degli appuntamenti storici per lo sport a due ruote in Calabria. Nel prossimo mese di aprile la città dello stretto ospiterà il “Giro ciclistico della Città Metropolitana” a Reggio Calabria. Le dichiarazioni del delegato allo sport Giovanni Latella: “Un tempo era conosciuto come “Giro della Provincia” ed è fra le classiche nel panorama delle corse su strada, palcoscenico per i più forti ciclisti del mondo come Coppi, Bartali o Moser”.

“La gara – ha spiegato – rientra fra le manifestazioni inserite nel cartellone delle attività legate al 50° anno dal ritrovamento dei Bronzi di Riace e, oltre ad avere un valore sportivo importante, sarà un modo per promuovere le bellezze del nostro territorio con la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo e le riprese garantite dalla tv nazionale». «Il via alla competizione – ha aggiunto – sarà dato il 16 aprile a Riace e ringrazio le Federazione nazionale, regionale e provinciale del Ciclismo per averla inserita in un circuito internazionale. Identico ringraziamento lo rivolgo allo “Sporting club 1917” col quale abbiamo condiviso un preciso percorso affinché la manifestazione si realizzasse». «Il Giro – ha continuato Latella – farà tappa nei Comuni di Locri, Gerace, Cittanova, Taurianova, Polistena, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Bagnara, Scilla fino ad arrivare sul Lungomare “Falcomatà” di Reggio Calabria. Attraverserà ben 24 borghi meravigliosi ed il Parco Nazionale dell’Aspromonte, raccontando gli scorci più suggestivi del nostro territorio. L’evento, cofinanziato dalla Regione, costerà complessivamente 280 mila euro che verranno gestite dalla Federazione”.