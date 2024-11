La magia del Giro d’Italia in Calabria. Oggi la tappa con arrivo a Praia a Mare

Le emozioni e la magia del giro d´Italia toccano oggi la Calabria. Prima tappa in Italia per la celeberrima gara ciclistica, dopo che l’edizione 2016 si era aperta in Olanda. Marcel Kittel in maglia rosa, il grande favorito peró rimane lo ´Squalo dello Stretto´ Vincenzo Nibali.

Circa 200 chilometri che da Catanzaro porteranno la carovana rosa a Praia a Mare, domani, in un percorso mosso e uno strappo con pendenza al 18% a 10 chilometri dal finale. Tappa che dagli esperti viene definita non particolarmente impegnativa nei primi 120 km, snodati principalmente lungo strade a scorrimento veloce ampie intervallate da alcune gallerie.

Dopo Cetraro Marina si affronta la salita di Bonifati (3ª categoria) seguita dalla discesa che riporta sulla Strada statale 18 dalla quale si esce per affrontare il secondo Gpm di giornata di 3ª categoria a San Pietro (prima parte con pendenze sensibili). Dopo il traguardo volante di Scalea il tracciato diventa più impegnativo per i saliscendi e per il percorso costellato di curve e controcurve fino all’immettersi negli ultimi 10 km.

Il durissimo strappo di via del Fortino rappresenta il momento piú complicato della tappa odierna, trattasi di quasi due km di pendenze che si arrampicano fino al 18%. Condizioni meteo ideali (circa 25 gradi e poco vento), corridori partiti pochi minuti fa. L’arrivo è previsto tra le 17 e le 17.30, il velocista Vincenzo Nibali potrebbe uscire allo scoperto.