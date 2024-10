Giuffrida: ‘Bisogna fare di più. Un orgoglio giocare per la Reggina’

Un centrocampo con tante defezioni e cambi che hanno sorpreso tutti quelli operati da Maurizi nella scelta dell’undici titolare. Probabilmente anche il centrocampista Giuffrida che forse si aspettava di scendere in campo da subito.

Sicuramente nel momento in cui il tecnico lo ha inserito nella seconda parte del match, la Reggina è apparsa quantomeno più vivace e dinamica, queste le dichiarazioni a fine gara dell’ex Vibonese: “Rimane il rammarico perché abbiamo creduto di poter rimontare e avuto anche una grande occasione. Nella prima parte non è stata una grande partita, nella seconda è arrivata la reazione ma non è bastata, bisogna fare di più.

Per me è un orgoglio giocare per la Reggina che è una società gloriosa. Ho lavorato molto e fatto di tutto per recuperare dall’infortunio, non ero al massimo della condizione, ma ho cercato di fare del mio meglio. Adesso giovedi bisogna battere la Casertana, se non basta il massimo, dobbiamo dare allora molto di più. Se giocherò? Le scelte le fa il mister”.